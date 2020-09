Mille passi e giovani idee, incontro itinerante con Sansa sui monti alle spalle di Genova

Genova. “Mille passi e giovane idee per la Liguria del domani”, questo il nome dell’appuntamento elettorale organizzato dalla lista per Ferruccio Sansa presidente per questo sabato 5 settembre. Un incontro itinerante attraverso l’alta Val Bisagno e la sua natura, una vera e propria camminata di diverse ore per lasciarsi ispirare (anche) dal verde e dall’ossigeno. L’idea è stata lanciata da uno dei candidati della lista, Giacomo D’Alessandro, e raccolta dallo staff.

Ci sono due possibilità di partecipazione, una camminata di 3 ore, con 900 metri di dislivello, con partenza alle 8e45 da via Struppa e una più breve, 1 ora, 360 metri di dislivello, con partenza alle 9e30. Per partecipare occorre prenotarsi, anche per via delle normative anti Covid, ed è possibile farlo a questo link: bit.ly/3b9Glb8.

Tutti insieme, sui prati della Gola di Sisa, confronto sulla Liguria del domani con il candidato presidente. L’obbiettivo del candidato giallorosso è riunire per questa occasione quanti più giovani possibili, per ascoltare le loro proposte.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento fisico di 1 metro tra i partecipanti, come da linee guida emanate dalla Regione Liguria. Il percorso e l’incontro sono interamente all’aperto: si consigliano scarpe adatte per camminare, cappello per il sole, k-way, pranzo al sacco e 1 litro d’acqua potabile a testa. Entrambi i punti di ritrovo sono serviti anche da bus AMT, in via Struppa il 13, a San Martino il 479.