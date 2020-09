Michela Bracco al fianco delle ragazze del Basket Pegli

Genova. Un altro nuovo ingresso nello staff tecnico del Basket Pegli: è arrivata l’ufficializzazione della firma di Michela Bracco.

Michela porterà nella società cestistica genovese la sua grandissima esperienza e sarà figura di supporto per il settore femminile, soprattutto per i gruppi più giovani.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo arrivo e non vediamo l’ora di lavorare con lei, come fatto per esempio quest’estate in occasione del nostro day camp” afferma la presidente Antonella Traversa.