Genova. De Ferrari/Hitachi, Brignole/Tim, Dinegro/Coop, Sarzano/Terna: ecco i nuovi nomi delle prime quattro stazioni della metropolitana genovese che saranno brandizzate con il marchio degli sponsor che hanno aderito al progetto “La tua metropolitana”, promosso da Comune di Genova e AMT.

La metropolitana di Genova trasporta ogni anno 14,4 milioni di passeggeri, è un asset molto importante nella mobilità pubblica cittadina e ne rappresenta un notevole valore in termini di sostenibilità ambientale. La sua rete, che unisce in sette chilometri punti strategici della città, si snoda da Brin a Brignole e le sue otto stazioni sono luoghi di passaggio che accolgono migliaia di persone ogni giorno. La filosofia del progetto “La tua metropolitana” lanciato nel febbraio 2020 da Comune di Genova e AMT, è di valorizzare la sotterranea cittadina, passando da un’idea del trasporto pubblico come solo servizio a una visione della mobilità pubblica come elemento differenziante per lo sviluppo della città.

Foto 3 di 3





“Questo progetto si può definire win-win – si legge nella nota stampa del Comune di Genova. per lo sponsor che sposa l’idea, l’opportunità è di poter comunicare ad un grande numero di cittadini conferendo un nuovo look alla stazione, personalizzandola con il proprio marchio e caratterizzandone il nome; per l’amministrazione e per l’azienda il vantaggio consiste nel poter valorizzare le stazioni rendendole originali, interessanti e trasformandole da luogo di solo passaggio a luogo di attrazione”.

Genova ha preso ispirazione da molte realtà nazionali e internazionali che hanno scelto di “brandizzare/vestire” le stazioni delle metropolitane rendendole luoghi accoglienti e originali. Grazie al lavoro svolto dal Comune e da AMT, oggi vengono presentati i primi tre sponsor che hanno creduto in questo progetto di valorizzazione della mobilità cittadina mostrando attenzione per il trasporto sostenibile, la qualità della vita a Genova e credendo nella stessa volontà di cambiamento che caratterizzano la città e l’azienda.

Hitachi, TIM, Coop e Terna sono le prime aziende ad aver creduto nel progetto di cambiamento della città e nelle prossime settimane sveleranno il look delle nuove stazioni.

Il progetto che ha convinto i primi tre sponsor ad aderire è pubblicato sul sito del Comune di Genova a questo link https://smart.comune.genova.it/pagine/progetto-sponsor-latuastazionemetropolitana-genovameravigliosa