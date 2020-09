Genova. La pioggia di questa mattina dovrebbe essere l’ultima prima della rimonta dell’alta pressione. Secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, le correnti atlantiche, è in arrivo l’estate settembrina.

La nottata sulla Liguria è stata caratterizzata da note instabili con dei rovesci, anche a sfondo temporalesco, che hanno interessato le coste del centro levante regionale. Si è trattato di rovesci molto localizzati e sparsi “a macchia di leopardo”, che hanno un po’ sorpreso anche i previsori stessi. La zona più colpita è stata la bassa val Bisagno, a Genova dove localmente gli accumuli superano i 20mm.

Venti a regime di brezza, che girano da Ponente-maestrale a metà pomeriggio sulla costa spezzina.

Mare localmente mosso al mattino il bacino occidentale, specie al largo di Capo Mele, poco mosso altrove.

Temperature minime in ulteriore calo sul settore centrale a fondovalle. Si tratta di valori inferiori alla media del periodo(a Genova centro registrati 19° C); stazionarie le massime sulla costa tra 23 e 26° C e nell’interno tra 20 e 26° C.