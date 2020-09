Genova. L’alta pressione determina un sabato soleggiato sulla nostra regione. Nubi in aumento domenica e possibili temporali lunedì associati ad un calo delle temperature. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 5 settembre, bel tempo su tutta la regione dalla mattina alla sera. Eventuali addensamenti avranno carattere locale e temporaneo. Venti da deboli a moderati meridionali con qualche rinforzo sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio. Mare da poco mosso a localmente mosso in serata. Temperature in lieve aumento le minime, stazionarie le massime. Saranno comprese sulla costa tra 19 e 30 gradi, nell’interno tra 9 e 28.

Domani, domenica 6 settembre, al mattino nubi basse arroccate tra il genovese di ponente e il savonese orientale, sul resto della regione ancora tempo soleggiato. Tra il pomeriggio e la serata intensificazione delle nubi su tutta la regione, ma in modo particolare sul settore centrale dove non si escludono brevi rovesci in intensificazione nella successiva notte. Venti moderati tra sud e sud-est con locali rinforzi. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, in calo le massime.

Lunedì 7 settembre tempo instabile con temporali specie al mattino sul settore centrale. Migliora lentamente nel pomeriggio.