Genova. Tra la notte ed il mattino piogge e temporali a tratti intensi ha interessato il levante regionale; mentre sul settore centrale troveremo della nuvolosità alternata a schiarite, cieli generalmente poco nuvolosi a ponente.

Dalle ore centrali della giornata una linea temporalesca anche a carattere grandinigeno si svilupperà sul basso Piemonte e nel corso del pomeriggio traslerà verso la Liguria, interessando soprattutto il tratto che va dal Savonese orientale al Tigullio; non si escludono comunque fenomeni anche più ad est. Tempo generalmente asciutto con anche delle schiarite a ponente.

In serata fenomeni in esaurimento ovunque.

Situazione: l’entrata di aria gelida in quota determinerà tempo instabile ed a tratti perturbato nella giornata di domani. Sabato con tempo più stabile e temperature in deciso calo.

Venti: moderati/forti da sud-ovest, rinforzi fino a burrasca/burrasca forte sugli estremi della regione e al largo. Nel corso del pomeriggio rotazione dai quadranti settentrionali con intensità fino a forte.

Mari: agitato o molto agitato con onde fino a 4-5 metri sul levante e al largo. Moto ondoso in graduale calo dalla sera.