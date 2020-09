Genova. La Liguria viene investita da un vasto sistema depressionario di origine nord-atlantica che porta generali condizioni di maltempo. Dal pomeriggio di oggi sono previsti forti temporali soprattutto sul Levante ligure. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 24 settembre. Avvisi: Venti tesi dai quadranti meridionali con raffiche di vento associate ai passaggi temporaleschi attesi dal tardo pomeriggio in poi. Possibili temporali semi-stazionari tra il Golfo Paradiso e lo Spezzino e relative aree dell’entroterra. Non si escludono locali allagamenti su queste zone. Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-levante, con possibili rovesci di breve durata, mentre a ponente ci aspettiamo maggiori schiarite. Nel corso del pomeriggio progressivo peggioramento delle condizioni anche a ponente, con i primi temporali che si sposteranno dall’Imperiese fino a coinvolgere tutta la regione. In particolare attenzione ai possibili forti temporali attesi tra il Golfo Paradiso e Spezzino e relative zone dell’entroterra, a partire dal tardo pomeriggio. Venti: tesi dai quadranti meridionali. Nel pomeriggio rinforzo del Libeccio. Possibili raffiche di vento associate ai passaggi temporaleschi. Mari: mosso al mattino, molto mosso dal pomeriggio per onda da sud-ovest. Temperature: stazionarie o in leggero calo.

Costa: min 15/18°C, max 19/24°C. Interno: min 11/15°C, max 16/21°C

Venerdì 25 settembre. Avvisi: Tempesta di Libeccio sul Mar Ligure. Possibili ancora forti temporali al mattino, più probabili a levante. Cielo e Fenomeni: al mattino possibili temporali tra Tigullio e Spezzino. Qualche schiarita altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità anche sul settore centrale (evoluzione da confermare). Venti: tempesta di Libeccio. Mari: molto agitato. Temperature: in diminuzione di qualche grado.

Sabato 26 settembre. Avvisi: Venti tesi dai quadranti settentrionali. Cielo e Fenomeni: generale miglioramento delle condizioni meteo. Temperature in fortissimo calo ovunque (evoluzione da confermare, seguire i prossimi aggiornamenti).