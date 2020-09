Genova. Si apre un periodo spiccatamente instabile sulla nostra regione: correnti più umide dai quadranti meridionali determineranno molta nuvolosità con rovesci sparsi. Ecco cosa prevedono gli esperti del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 20 settembre. Cielo e Fenomeni: al mattino molte nubi alternate a qualche schiarita sull’intera regione, possibili rovesci sparsi in mare aperto e sugli estremi della regione. Nel corso del pomeriggio condizioni immutate con possibili rovesci sparsi, più probabili sul centro-levante e nell’entroterra. Venti: al mattino deboli o al più moderati settentrionali, poi rotazione dai quadranti meridionali con la medesima intensità. Mari: localmente mosso il bacino ovest, in calo dal pomeriggio; generalmente poco mosso altrove. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Costa: min 19/25°C, max 26/29°C. Interno: min 8/18°C, max 24/27°C

Lunedì 21 settembre. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: molte nubi sull’intera regione, possibili rovesci anche a carattere temporalesco soprattutto sul centro-levante. Venti: deboli o moderati da nord in mattinata, poi brezze dominanti. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: stazionarie.

Martedì 22 settembre. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, possibili piovaschi sparsi sul centro-levante regionale. Temperature stazionarie o in lieve calo (evoluzione da confermare in dettaglio).