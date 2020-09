Genova. Inizio di settimana più stabile sulla nostra regione visto che la depressione si allontana verso est. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 28 settembre, qualche nube a ridosso del levante e relative zone interne al mattino, in rapido allontanamento, sul resto della regione per lo più sereno o poco nuvoloso. Proseguo di giornata soleggiata, con al più qualche velatura in transito e locali cumuli sui rilievi. Venti dal nord al mattino, ruoteranno da sud, fino a moderati. Mare poco mosso. Temperature senza variazioni, saranno comprese sulla costa tra 9 e 24 gradi, nell’interno tra -1 e 20.

Domani, martedì 29 settembre, mattinata con cielo poco nuvoloso. Intensificazione della nuvolosità in giornata, per nubi medio alte e straficazioni in transito, in un contesto comunque in parte soleggiato. Venti meridionali, sino a tesi. Mare mosso. Temperature in aumento nei valori minimi.

Mercoledì 30 settembre tornano più minacciose le nubi, con addensamenti anche compatti al mattino sui versanti marittimi e qualche pioviggine non esclusa.