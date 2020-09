Genova. Un affondo ciclonico proveniente dal nord Atlantico porterà anche sulla nostra regione una recrudescenza dell’instabilità nel corso della settimana. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 21 settembre, nubi diffuse su tutta la regione, più compatte al mattino su centro-levante, con la possibilità di qualche rovescio anche temporalesco. Nel corso della giornata e nel pomeriggio tempo sempre incerto lungo le coste, con cielo comunque parzialmente nuvoloso o nuvoloso anche se con qualche apertura. Maggiore nuvolosità nelle zone interne dove non si esclude qualche fenomeno. Venti deboli. Mare poco mosso. Temperature in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 19 e 26 gradi, nell’interno tra 8 e 26.

Domani, martedì 22 settembre, tempo variabile e instabile: qualche rovescio anche temporalesco sarà possibile, più probabile al mattino. Maggiori aperture nel pomeriggio lungo le coste, in un contesto sempre in parte nuvoloso. Evoluzione comunque incerta e da confermare nel dettaglio. Venti in intensificazione, da sud. Mare mosso e temperature stazionarie.

Mercoledì 23 settembre attenzione perché la situazione di instabilità si inasprisce con rovesci più diffusi e organizzati su tutta la Liguria.