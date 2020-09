Genova. Già in nottata potranno formarsi i primi addensamenti sul Ligure centro-orientale in estensione alla costa antistante; poco nuvoloso o sereno altrove; nel corso della giornata velature diffuse su tutta la regione; una certa nuvolosità medio-bassa potrà insistere sul settore centrale costiero, bassa la probabilità di fenomeni associati.

Situazione: la pressione in deciso aumento sul Mediterraneo centro-occidentale sospinge verso la nostra regione masse d’aria più miti e più umide, che ci riporteranno gradualmente su valori termici più consoni al periodo, ma saranno responsabili anche della formazione di addensamenti costieri.

Mercoledì prevista una nuova giornata per lo più stabile, con solo un lieve peggioramento in serata. Ma le piogge non tarderanno: già da giovedì un primo assaggio, che introdurrà un venerdì e sabato decisamente turbolenti, con diversi passaggi di fronti perturbativi che potrebbero far scattare diverse allerte

Venti: brezze di terra durante la notte sull’arco ligure, meridionale sul Golfo già moderato in mattinata; rinforzi di marino al pomeriggio lungo l’Appennino centrale. Mari: mosso a levante per onda lunga da sud-ovest, mosso anche sul Golfo di Genova per onda viva da sud, tra poco mosso e mosso altrove; moto ondoso in generale calo dal pomeriggio/sera.

Temperature: in aumento, più sensibile nell’interno.

Costa: min 13/17°C, max 20/23°C

Interno: min 4/10°C, max 15/19°C