Genova. Giornata piovosa soprattutto al mattino, con possibili temporali sul settore centro-orientale e probabile maggior coinvolgimento del Golfo Paradiso e del Golfo del Tigullio e relative aree interne, dove si prevedono gli accumuli maggiori. A Ponente, invece, ampie schiarite nel corso della mattinata. Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, nel pomeriggio, mentre sul settore occidentale prosegue il tempo variabile, sul centro-levante avremo ancora possibili rovesci.

Venti al mattino moderati da Nord sul capoluogo, da Sud-Est sul Levante e deboli altrove. Nel pomeriggio rinforzo del Libeccio sul Ponente e al largo.

Mare mosso al mattino, molto mosso dal tardo pomeriggio per onda da Sud-Ovest.

Temperature stazionarie o in leggero calo. Sulla costa minime tra 16 e 19° C, nell’interno tra 10 e 15° C. Massime sulla costa tra 20 e 25°C, nell’interno tra 17 e 21° C.

La situazione però è destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni: correnti umide atlantiche si fanno via via sempre più vicine. Tra oggi e venerdì è prevista un’intensa ondata di maltempo con temporali, venti intensi e mareggiate.