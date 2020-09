Genova. L’alta pressione continua a proteggere il Nord-Ovest italiano da eventuali perturbazioni atlantiche. Tale situazione è destinata a durare almeno fino alla fine della settimana. Lo affermano le previsioni del Centro Limet, l’Associazione ligure di meteorologia.

Oggi cielo sereno o al più velato su tutta la regione, con venti sostenuti da Nord al mattino, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali a regime di brezza nel pomeriggio.

Il caldo di questi giorni cede di poco: temperature massime in calo sulla costa tra 28 e 31° C e nell’interno tra 23 e 28° C. Minime tra 22 e 26° C sulla costa e tra 9 e 17° C nell’interno.

Verso il fine settimana si andrà comunque verso temperature più consone al periodo.

Mare poco mosso.