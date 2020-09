Rapallo. Ancora un successo per il Rapallo Rivarolese, che sembra avere le carte in regola per ben figurare nel prossimo campionato di Eccellenza.

Sul campo di casa del Macera di Rapallo, la squadra del direttore generale Mario Abbatuccolo ha organizzato e vinto il Memorial Di Fraia.

Si è partiti con l’incontro tra Voltrese e Caperanese. Poi è entrata in gioco la formazione allenata da Cristiano Rossetti che prima ha battuto i chiavaresi, poi ha regolato i gialloblù ai calci di rigore. Dopo aver ricevuto il trofeo, il Rapallo Rivarolese ha proseguito con una presentazione della squadra.

Il Marassi, formazione di Promozione, ha prevalso per 3 a 1 sull’Angelo Baiardo, squadra che disputerà l’Eccellenza. Rosanero in vantaggio con Pondaco, pareggio dei draghetti ad opera di Napello. Marassi nuovamente avanti con la rete di Casella; nel secondo tempo Cinardo sigla il definitivo 3-1.