Marta Brusoni chiude la campagna con l’endorsement di Bucci: “Orgoglioso, votatela”

Genova. “In questi tre anni e due mesi Marta è stata una persona importante per il consiglio comunale e son sicuro che in consiglio regionale non solo supporteranno la Liguria ma anche Genova, percui è importante che ‘vadano su'”.

Con queste parole Marco Bucci ha concluso il suo intervento durante l’evento di fine campagna elettorale di Liguria popolare, in sostegno ai candidati tra cui Marta Brusoni, già capogruppo in Sala rossa per Vince Genova: “Abbiamo fatto più di mille votazioni, determinati e compatti, e sono orgoglioso che non ne abbiamo persa nemmeno una, anche superando le difficoltà. Questo è il segreto dei team vincenti, dove uno più uno fa quattro”.

“Grazie al Sindaco Marco Bucci per il suo discorso e per la fiducia che ha riposto e ripone in me, sin da quel famoso giorno al Teatro della Gioventù in cui mi chiese di candidarmi con Vince Genova – ha dichiarato Marta Brusoni – Ad oggi, sono soddisfatta e orgogliosa del lavoro svolto finora, della mia campagna elettorale, di aver conosciuto molte persone e di aver ascoltato le loro storie”.

“Dedico anima e corpo in ogni cosa che faccio. Trovare soluzioni ai problemi della gente è il mio scopo – ha concluso – Vi chiedo di mettermi alla prova, di fidarvi di me ancora una volta.

Per voi e per la nostra Liguria, io ci sono”.