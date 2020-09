Mareggiata, le onde invadono la strada: chiusa l’Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante

Sestri Levante. È stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni l’Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna a causa di un allagamento dovuto al maltempo che ha interessato nelle ultime ore la zona delle gallerie di Sant’Anna.

Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità locale o in alternativa, lungo l’autostrada A12, tra Lavagna e Sestri Levante.

Il personale Anas è sul posto per il monitoraggio e il presidio nei pressi della galleria “Sant’Anna”, per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Arpal aveva emesso per oggi, venerdì 25 settembre, un avviso meteorologico per mareggiata intensa su tutto il settore C della nostra regione, ovvero da Portofino a Lerici, quindi con Tigullio e Spezzino compresi.

Il mare è, infatti, previsto in aumento fino agitato o molto agitato, con mareggiate sul centro Ponente (zone AB), molto intense a Levante (C e localmente parte orientale di B). Per domani, sabato 26 settembre, fino al mattino ancora mareggiate per onda lunga su C e localmente su AB sulle coste esposte al Sud Ovest, con moto ondoso in lenta scaduta.