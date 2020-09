Mareggiata in arrivo, Rapallo chiude le strade. Il comune: “State attenti”

Genova. Sono previste, a partire dal pomeriggio di oggi venerdì 25 fino alle prime ore di domani, sabato 26 Settembre, condizioni meteo in peggioramento: per questo motivo Arpal ha emanato un avviso per mareggiate intense per tutto il Tigullio.

Si verificheranno probabili consistenti precipitazioni, vento forte e fenomeni di mareggiata su tutta la costa. A Rapallo, quindi, memori della forte mareggiata del 2018, sono corsi ai ripari: è stato da poco concluso un incontro durante il quale è stato stabilito di interdire al transito il “rosso” del lungomare e Via Avenaggi fino a domani mattina (sabato 26).

“Si prega tutta la cittadinanza di prestare la massima attenzione – scrive il comune di Rapallo di una nota stampa – Si invita inoltre la cittadinanza a seguire i canali istituzionali per successivi aggiornamenti”