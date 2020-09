Genova. In una partita amichevole tra due squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Promozione, il Marassi ha battuto il Via dell’Acciaio per 3 a 0. Sul campo di San Giorgio di Bavari la formazione di mister Luca Gullo è andata a segno nel primo tempo con Pondaco e Prestanizzi, nel secondo con Aprile.

Nella serata di ieri l’Angelo Baiardo si è imposto per 2-1 sul Borzoli (nelle foto). Al 10° i neroverdi si fanno pericolosi con un gran tiro respinto dal portiere. Cinque minuti dopo la formazione di mister Paglia passa in vantaggio: alla fine di una pregevole azione Ilardo libera egregiamente Incerti, palla sotto le gambe del portiere e gol dell’1-0. È una frazione di gioco in cui prevale lo studio a vicenda delle squadre. Al 34° un Incerti scatenato realizza il 2-0 su assist di Oliviero.

Il Borzoli accorcia le distanze al 38° quando Provenzano realizza il rigore assegnato per fallo di mano. Il finale di tempo vede i gialloblù pericolosi: cross di Provenzano per Coccurullo che a pochi metri dalla porta tira a botta sicura, Biggi salva con una gran parata. Nella seconda frazione di gioco si contano innumerevoli azioni da rete che però non vengono realizzate; il tempo si chiude con un palo esterno colpito da Ilardo e un suo ulteriore tiro qualche minuto dopo.

L’Angelo Baiardo ha inizialmente schierato Biggi, Melone, Ferrario, Merialdo, Giambarresi, Napello, Briozzo, Oliviero, Battaglia, Ilardo, Incerti; a disposizione Traverso, Merlani, Colamorea, Ungaro, Martines, Gattiglia, Castro Melendrez, Boggiani, Fraguglia.

Il Borzoli allenato da Valmati è sceso in campo con Calizzano, Porgiluppi, Camera, D’Ambrosio, Porotto, Ventura, Scalzi, Lenini, Valenti, Provenzano, Cocurullo; a disposizione Cannavò, Capurro, Cagnana, Iacopino, Gotta, Bresciani, De Vincenzo, Tardarico, Colella.

Sul fronte mercato, in Prima Categoria ancora un arrivo per il Casarza Ligure. Si tratta di Manuel Franceschini, esterno offensivo, leva 1999, anch’egli proveniente dal Follo San Martino. In passato ha giocato nelle giovanili del Real Valdivara, poi Valdivara 5 Terre, e con le prime squadre di Real Fiumaretta, Forza e Coraggio e Valdivara 5 Terre.