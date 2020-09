Manesseno, furgone si schianta contro un cancello: gravi due operai che facevano consegne

Sant’Olcese. Grave incidente questo pomeriggio a Manesseno, frazione di Sant’Olcese vicino a Bolzaneto in Valpolcevera. Un furgone con due dipendenti di una ditta che trasporta mobili si è schiantato contro un cancello a bordo strada.

Nell’impatto un uomo di 39 anni ha riportato lesioni molto gravi a una gamba ed è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso con l’elicottero dei vigili del fuoco. Il collega è meno grave ed è stato trasportato in ambulanza al Villa Scassi di Sampierdarena, sempre in codice rosso per dinamica.

In corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi.