Malori nei boschi e fungaioli feriti, giornata di lavoro per il soccorso alpino

Genova. Oggi il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Liguria è stato attivato per un intervento alle spalle di Acquasanta, nel ponente di Genova. Una persona aveva accusato un dolore toracico mentre si trovava lontano dagli aiuti. Sul posto sono subito arrivate le squadre a terra mentre nello stesso tempo veniva attivato l’elisoccorso. La persona è stata caricata su una barella e, sopraggiunto Grifo con il tecnico di elisoccorso, è stata caricata a bordo per un rapido trasferimento in ospedale.

Altro intervento al passo della Scoglina: il soccorso alpino è stato attivato intorno alle ore 9:45 per una persona caduta in una scarpata. Sul posto i vigili del fuoco con l’elicottero Drago che ha operato con il supporto delle squadre a terra dei tecnici del soccorso alpino e dei pompieri stessi.

Successivamente la stessa squadra del soccorso alpino si è recata presso prato Mollo in supporto ad altri tecnici del Cnsas già presenti, chiamati per un fungaiolo caduto. L’uomo è stato recuperato e potato al San Martino.