Malore nelle gallerie di Sant’Anna, muore mentre guida il motorino il maestro di Riva Trigoso

Sestri Levante. Alfredo Marchese era molto conosciuto nel levante perché per decenni aveva insegnato alle scuole elementari di Riva Trigoso. Molti ex allievi lo piangono, oggi, nel giorno in cui è morto a causa di un malore improvviso mentre guidava lo scooter lungo l’Aurelia.

Stamani l’uomo, 80 anni, è stato colto da infarto all’interno delle gallerie di Sant’Anna mentre stava guidando, E’ caduto a terra. Le auto si sono fermate e sono scattati subito i soccorsi. Ma non c’è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sul posto anche i vigili urbani di Sestri Levante e i carabinieri che hanno ricostruito l’esatta dinamica del fatale incidente.