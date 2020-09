Ligorna, ancora un colpo di mercato: Stefano Botta, centrocampista ex Genoa

Genova. Ancora un colpo di mercato per il Ligorna. La società genovese che milita in Eccellenza comunica di aver tesserato ufficialmente il centrocampista Stefano Botta per la stagione sportiva 2020/2021.

Nato a Como il 3 novembre 1986, Botta ha esordito nel Lugano nel 2004, per poi passare al Genoa nel 2005: due stagioni straordinarie e ricche di soddisfazioni per il giocatore che conquista due promozioni consecutive passando dalla Serie C1 alla Serie A. In particolare in quel campionato di Serie B 2006/2007 non era facile ottenere il salto di categoria in quanto tra le contendenti c’erano club del calibro di Juventus e Napoli, che assieme al Genoa approdarono nella categoria principe del campionato italiano.

Botta l’anno successivo passa al Cesena, quindi al Vicenza e alla Ternana, prima di tornare in Liguria alla Virtus Entella nel 2014.

L’aria della Liguria porta decisamente bene a Stefano Botta che conquista con la Virtus Entella la prima storica promozione in Serie B con i biancazzurri del presidente Gozzi squadra con cui giocherà anche la stagione successiva.

Le tappe successive saranno Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro. Oggi il ritorno in Liguria per la terza volta nella sua carriera, con la maglia del Ligorna.