Liceo Montale, altre due classi in quarantena. Ricomincia la didattica a distanza

Genova. Nuovi casi di contagio per gli alunni del liceo linguistico Montale di via Timavo, dai quali, nelle scorse ore, sarebbero emersi due nuovi positivi. Per questo motivo due nuovi classi sono state messe in quarantena.

Sono quindi tre in tutto le classi al momento “confinate” a casa, dopo la prima registrata la settimana scorsa. Dalla prossima settimana, quindi, la scuola adotterà un orario speciale che prevede il ricordo della didattica a distanza.

Secondo quanto pubblicato, infatti, dal sito dell’istituto, le classi andranno a scuola tre giorni su cinque, mentre gli altri due giorni le lezioni proseguiranno in ‘modalità Dad’, per diminuire le possibilità di contagio tra i ragazzi.