Liceo Mazzini chiude succursale per Covid: 7 alunni positivi al tampone

Genova. La succursale del liceo Mazzini di via Giotto, a Sestri Ponente, domani resterà chiusa dopo che 7 alunni sono stati refertati positivi al Covid 19. La decisone è stata presa dal dirigente scolastico in queste ore.

Nel frattempo è scattata la macchina dell’emergenza sanitaria: oltre ai sette già risultati positivi, ci sarebbero altri tamponi in fase di analisi, mentre Asl3 ha iniziato le operazioni di tracciatura dei contatti diretti dei casi in questione.

Secondo fonti interne alla scuola, la decisione sarebbe stata presa in ottica prudenziale, mentre dalla Asl non erano ancora arrivare indicazioni, e quindi necessità in tal senso. E’ il primo caso di un liceo genovese che ‘chiude per Covid”: al momento non sono stati ancora rese le note le tempistiche per la riapertura.