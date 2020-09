Le poste di Bolzaneto chiuse “per Covid”, sanificazione in corso

Genova. Un impiegato delle poste di via Pastorino a Bolzaneto è risultato positivo al Covid e quindi questa mattina i cittadini che si sono recati allo sportello lo hanno trovato chiuso.

Da Poste Italiane la conferma che è in corso la sanificazione degli ambienti e che domani gli uffici postali dovrebbero tornare regolarmente aperti.

L’accesso agli uffici postali, come noto, è consentito solo con mascherina, con ingressi contigentati, e gli sportelli sono provvisti di paratie di plexiglass per limitare il contatto tra pubblico e dipendenti. Gli utenti non sono quindi a rischio, e comunque non è chiaro se il dipendente fosse addetto o meno allo sportello.

In caso di doppio tampone positivo per il dipendente positivo, però è previsto lo screening tra gli altri operatori dello sportello. Coinvolta la Asl per le canoniche procedure di tracciamento.