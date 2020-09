Genova. Il Comitato italiano Pierre De Coubertin ha conferito a Ferdinando Cafiero, presidente della Cesare Pompilio, l’Award 2020 Coubertin for life “Insieme per lo Sport” “Educare e Crescere”, per esprimere al meglio il concetto di “olimpismo” e aver svolto negli anni azioni atte a trasmettere i valori del padre fondatore dei Giochi olimpici dell’era moderna, Pierre De Frédy Barone di Coubertin, promuovendo iniziative di carattere culturale/sportivo in ambito nazionale ed internazionale basati sui principi del fair play, della solidarietà e dell’inclusione sociale con profondo valore etico sportivo.

Nel salone di rappresentanza della città metropolitana di Genova il giorno 11 settembre alle ore 17.00 verrà consegnato l’Award 2020, congiuntamente al diploma speciale del Comitato italiano Pierre De Coubertin.

A Ferdinando Cafiero vanno i complimenti del Comitato regionale e di tutta la scherma ligure.