La Virtus Sestri entra a far parte del progetto Pianeta Volley

Genova. Diversi giorni fa Giorgio Parodi aveva annunciato nuovi ingressi nel Pianeta Volley ed ora possiamo darne l’attesa ufficialità: la Virtus Sestri entra a far parte del progetto.

La grande famiglia del Pianeta Volley, che già comprende l’Olympia PGP Volley Voltri, la Serteco Volley School, la Vbc Savona, la Pallavolo Vallestura l’Albaro Volley ed il Monte Bianco Volley, ora vede aggiungersi anche la Virtus Sestri. La società biancorossa, storica e importante realtà del territorio sestrese, diventa la settima società che aderisce all’ambizioso progetto ideato da Giorgio Parodi.

Il presidente Parodi esprime tutta la sua soddisfazione per l’ingresso della Virtus Sestri: “Un ringraziamento particolare va al direttore sportivo Pino Caviglia, a tutti i dirigenti e agli allenatori augurandoci una stagione piena di successi. Il nuovo accordo prevede una collaborazione con tutto il settore giovanile e un progetto di collaborazione al PalaFigoi con il Minivolley. Si sta lavorando per iniziare al più presto e per accogliere i piccoli del territorio. Sono orgoglioso di questa new entry, società storica di Sestri Ponente“.