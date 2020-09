La reazione delle imprese genovesi al Covid-19. Il bilancio di Camera di Commercio e Fondazione Carige

Genova. In pieno lockdown ha tagliato il traguardo dei tre anni di attività il Servizio Competitività Imprese della Camera di Commercio, evoluzione dello storico servizio nuove imprese, nato nel 1994, che, grazie al contributo della Fondazione Carige è ora aperto sia agli aspiranti imprenditori sia alle imprese o ai lavoratori autonomi già in attività, con l’obiettivo di aiutarli a restare competitivi.

Il bilancio dei questi primi tre anni – e soprattutto della prima parte del 2020 segnata dall’emergenza Covid-19 – avverrà nell’incontro che si terrà in Camera di Commercio giovedì 24 settembre dalle 9.30 alle 12, in presenza per la stampa e le associazioni di categoria e in modalità webinar per chiunque voglia assistere.

Interverranno Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio, Paolo Momigliano, presidente Fondazione Carige, Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio e Matteo Gatto, responsabile del servizio per il CLP, Centro Ligure Produttività.

Dopo gli interventi ufficiali tre imprese che hanno usufruito del servizio racconteranno al pubblico come si sono evolute nell’era del Covid-19 innovando la propria proposta.

Il servizio competitività imprese è totalmente gratuito ed è affidato al Centro Ligure Produttività (CLP) e ha sede all’ammezzato del Palazzo della Borsa Valori, in via Boccardo 1. Telefono: 010 55087205.

Il programma dei lavori:

Giovedì 24 Settembre 2020 – Ore 09.30

09.30 Saluti di benvenuto – Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio di Genova

09.45 Il ruolo delle Istituzioni per il sostegno all’imprenditorialità – Paolo Momigliano, Presidente della Fondazione Carige

10.00 Lo Sportello per la Competitività delle Imprese: risultati e sviluppi – Matteo Gatto, Centro Ligure per la Produttività

10.15 Testimonianze di imprese e startup

11.00 Conclusioni – Maurizio Caviglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova

11.15 Eventuali domande e dibattito

11.45 Chiusura dei lavori