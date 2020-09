La pompa del distributore non eroga la benzina: 56enne la usa per sfasciare la colonnina del ‘self ‘

Chiavari. Non riuscendo a fare rifornimento alla sua auto ha colpito con la pistola erogatrice del carburante la colonnina del distributore danneggaiandola. E’ successo in via Parma a Chiavari. I fatti risalgono a luglio.

Dopo la denuncia del proprietario, gli agenti hanno visionato le immagini di videosorveglianza e sono riusciti, tramite la targa del veicolo, a risalire al responsabile.

L’uomo, un napoletano 56enne, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.