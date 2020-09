Genova. Si chiudono a Eupilio i sessantottesimi Campionati italiani jole lariane ed elba, ospitati da Asd Centro Remiero lago di Pusiano sedile fisso, in collaborazione con le società del Comitato Como e Lecco e l’Asd Centro remiero lago di Pusiano. Cinque titoli per la Sportiva Murcarolo e per la Germignaga, tre per Club Sportiva Urania e Sportiva Lezzeno, due per Sport Club Renese, LNI Sestri Ponente, Aurora Blevio, Corgeno, Arolo, Plinio Torno, uno per Aldo Meda Cima, Osteno, Cerro, Carate Urio e Ispra.

La Sportiva Murcarolo vince nella specialità del 4 di coppia Juniores con Pietro Sitia, Lorenzo Caprile, Tommaso Cerruti e Eric Patriarca Rossi (tim. Fabio Siracusa) davanti a Pallanza (Malavasi, Meli, Mariotti, Miridin, tim. Papini) e Corgeno (Casola, Litvinchuk, Mesiti, Arcidiacono, tim. Papini). Secondo titolo nel 4 di coppia Ragazzi dove a imporsi sono Giovanni Melegari, Andrea Licatalosi, Lorenzo Caprile e Stefano Vinci (tim. Fabio Siracusa) davanti a Porto Ceresio (Moroni, Antognazza, Barbieri, Braghetto, tim. Illini) e Ispra (Commodaro, Baldin, Brovelli, Iaconianni, tim. Scarpari). Licatalosi realizza il tris nell’Elba Ragazzi davanti ad Alessandro Petralia (LNI Chiavari e Lavagna) e Nicholas Ferretti (Arolo). Quaterna nel 4 di punta Juniores con Giovanni Melegari, Pietro Sitia, Stefano Pinsone e Francesco Bardelli (tim. Siracusa): sul podio anche Corgeno (Bertesago, Savoldi, Caramaschi, Oulji, tim. Ciura) e Dario Schenone Foce (Magnino, Patrone, Mariella, Virgilio, tim. Ferrante). La cinquina la cala il 2 di coppia Juniores. Francesco Di Re e Tommaso Cerruti, con al timone Fabio Siracusa, battono Arolo (Pedron, Gautsch, tim. Ossola) e Aldo Meda Cima (Volonté, Mazza, tim. Bilt).

Il Club Sportivo Urania brilla nel 2 di punta femminile con Ilaria Bavazzano e Veronica Germano (tim. Arianna Moscatelli), brave a mettersi dietro Germignaga (Foroni, Porcelli, tim. Stanganelli) e Carate (Selva, Arcara, tim. Schincariol). Il raddoppio arriva nel 4 di punta femminile con Arianna Moscatelli, Alessia e Viviana Graci, Karen Faccin (tim. Paola Brissolari) davanti a Porto Ceresio (Barocci, Lazzaretti, Illini, Pischedda, tim. Bottinelli) e Sport Club Renese (Luvini, Falchero, Dascanio, Biganzoli, tim. Fanchi). Ilaria Bavazzano realizza il suo quattordicesimo sigillo nazionale nel singolo prevalendo su Elisa Arcara (Carate) e Matilde Brunati (Cerro).

La LNI Sestri Ponente si impone nell’Elba Cadetti con Danilo Dominici. Medaglia d’argento per Gabriele Signorelli (De Bastiani Angera) e bronzo per Erwin Mazzardis (Germignaga). Secondo successo nell’Elba Allievi grazie a Matteo Bossone, primo davanti a Samuele Villa (De Bastiani Angera) ed Edoardo Saviori (De Bastiani Angera).