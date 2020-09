Ivan Bonomi è il nuovo fisioterapista della Colombo Genova

Genova. Di origine lombarda, laureato in Scienze Motorie e in Fisioterapia, Ivan Bonomi, 31 anni, è il nuovo fisioterapista della società bianconera.

Con in passato esperienze importanti nel settore giovanile del Genoa e nello staff della Riattiva, Ivan Bonomi, che oggi collabora con il Centro Colombo, seguirà da vicino la prima squadra che disputerà il campionato di Serie B, ma sarà anche a disposizione per eventuali problematiche dei ragazzi del settore giovanile bianconero.

“Sono contento di iniziare questa nuova avventura per me molto stimolante – commenta Ivan Bonomi -. Ho avuto modo di conoscere la società e alcuni atleti in Riattiva, ho apprezzato la concretezza e la serietà delle persone”.