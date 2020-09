Italia’s Got Talent, in gara 4 galeotti di Genova. il sindacato di polizia: “Idea scellerata”

Genova. La scorsa notte un unità di Polizia Penitenziaria ha tradotto 4 detenuti alla famosa trasmissione Italia’s Got Talent, appoggiandosi al carcere di Rebibbia della capitale. La notizia trapela grazie a Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, che commenta incredulo: “Idea scellerata”.

Secondo il sindacalista, infatti, l’operazione è stata svolta in orario non consono ai trasferimenti, in una situazione in cui il corpo di polizia penitenziaria è in attesa di circa 39 mila euro di arretrati.

Ma non solo: a preoccupare è l’esposizione non verificata al rischio contagio, che si potrebbe correre uscendo fuori dalle “quattro mura” e viaggiando in giro per il paese: “Chi ha avuto questa brillante idea è uno scellerato – conclude il sindacalista – non possiamo permetterci errori , altrimenti gli sforzi messi in atto fino a questo momento saranno inutili , più che scoprire talenti tra i detenuti , bisogna coinvolgere maggiormente il Governo Conte sulle carceri, evitando tali, inutili dispendi di uomini, mezzi , risorse e soldi dello Stato”.