Iren Genova Quinto perfetta nel match che conta: 8-0 alla Florentia

Genova. Finisce con un rotondo 8-0 dell’Iren Genova Quinto sulla Rari Nantes Florentia la seconda partita del preliminary round di Coppa Italia alle Piscine di Albaro.

Mattatore della partita Matteo Gitto, autore di un pokerissimo, con il risultato poi definito dai sigilli di Panerai, Mugnaini e Bittarello, con un super Pellegrini a mantenere inviolata la sua porta.

“In questa fase non possiamo certo parlare di partita perfetta, siamo ancora sotto preparazione e abbiamo molto lavoro da fare – spiega Matteo Gitto -. Con la Pro Recco è stato molto difficile, oggi siamo voluti scendere in vasca per dimostrare al nostro allenatore di che pasta siamo fatti e ci siamo riusciti“.

“In difesa abbiamo giocato un’ottima partita – gli fa eco Pierre Pellegrini -. Anche se siamo solo alla quarta settimana di lavoro e abbiamo ancora tanto da fare. Dobbiamo migliorare ancora in avanti, però nel complesso sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto vedere in questi due giorni“.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Rari Nantes Florentia 8-0

(Parziali: 2-0, 1-0, 1-0, 4-0)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Panerai 1, Fracas, Mugnaini 1, Brambilla, Guidi, Gavazzi, Nora, Ferrero, Bittarello 1, Gitto 5, Dellacasa, Pellerano. All. Luccianti.

Rari Nantes Florentia: Cicali, Borghi, Carnesecchi, Benvenuti, Sordini, Chellini, Turchini, Dani, Taverna, Partescano, Astarita, Di Fulvio, Sammarco. All. Minetti.

Arbitri: Daniele Bianco e Stefano Pinato.

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Quinto 1 su 7 più 3 rigori di cui 2 segnati, Florentia 0 su 3 più 1 rigore fallito.

Il girone si chiuderà oggi alle ore 17 con la partita tra Pro Recco e Rari Nantes Florentia.

Foto di Paolo Zeggio