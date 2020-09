Genova. “Come gruppo di precari delle GPS di Genova e provincia siamo molto stupiti perché, nonostante tutti gli incontri e le rassicurazioni, domani i colleghi e le colleghe di I e II fascia sostegno si ritroveranno alle convocazioni senza aver prima potuto visionare il documento relativo alle disponibilità su posto comune al 30/6 (disponibilità che le scuole hanno fornito e che l’USP inspiegabilmente non ha pubblicato). In questo modo, non potranno fare le debite valutazioni del caso (per esempio decidere di rinunciare a sostegno per un posto su materia che – sulla base della loro posizione in graduatoria – preferirebbero). In questo modo non si sta solo ledendo il diritto di scelta dei lavoratori ma si sta togliendo ogni valore alla scelta di accettare una cattedra di sostegno- che non può e non deve mai essere un ripiego ma una decisione consapevole e responsabile”.

Chiediamo quindi:

A) la pubblicazione delle cattedre al 30/06 prima delle convocazioni da GPS sostegno in modo da dare la più ampia disponibilità di scelta ai docenti tutti;

B) che vengano rese visibili e disponibili le cattedre residue dopo le assegnazioni da GPS sostegno per dare stessa opportunità ai docenti convocati da GPS materia e poter scegliere tra materia o sostegno.

Foto 3 di 3





Inoltre, segnaliamo che non tutti hanno ricevuto la mail di convocazione su Teams e non è stata data nessuna indicazione chiara in merito a un’eventualità del genere. Vogliamo più trasparenza in tutte le operazioni che riguardano noi, il nostro futuro lavorativo e quello degli studenti delle scuole in cui lavoreremo!

Precari/e GPS di Genova e provincia