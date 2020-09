Incidente tra auto e moto in corso Marconi, traffico in tilt alla Foce e in Sopraelevata

Genova. Un incidente avvenuto poco prima delle 17.30 in corso Marconi sta provocando pesanti disagi al traffico nella zona della Foce a Genova.

Secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto. Due i feriti portati in ospedale, uno in codice giallo e uno in codice verde, nessuno dei tu con ferite gravi.

A causa dell’incidente si registra coda in direzione centro con ripercussioni su corso Italia, via Rimassa e la Sopraelevata in direzione Levante.