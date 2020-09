Incidente sul lavoro su una nave nel porto di Genova, marittimo ferito a una mano

Genova. Incidente sul lavoro questa notte nel porto di Genova. Per cause ancora da accertare un marittimo straniero che operava a bordo della nave Berlin Express si è ferito a una mano.

L’uomo, che non parlava italiano e non è stato in grado di raccontare la dinamica dell’accaduto ai soccorritori, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, centro specializzato nella chirurgia della mano.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30 nel bacino di Sampierdarena, in calata Sanità. La nave, un cargo battente bandiera tedesca, è poi ripartita stamattina alla volta di Valencia mentre l’uomo è ancora ricoverato per le ferite riportate.