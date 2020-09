Incidente in galleria sulla A12 tra Genova Est e Nervi, coda di 3 chilometri in direzione Levante

Genova. Incidente nel primo pomeriggio sull’autostrada A12 tra i caselli di Genova Est e Genova Nervi. Due auto si sono scontrate all’interno di una galleria.

Non si registrano feriti gravi: due persone sono state portate in ospedale in codice giallo con qualche contusione. Sono pesanti invece le conseguenze sul traffico.

Sul tratto in direzione Levante si è formata una coda di 3 chilometri visto che si transita solo sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.