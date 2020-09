Incidente di moto sulla A12, coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova

Genova. Sono diventati due i chilometri di coda sull’autostrada A12 Genova Livorno per un incidente avvenuto intorno alle 18 tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova all’altezza del chilometro 32.

Il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Ferito insieme al passeggero. Entrambe le persone sono state soccorse dall’automedica dell’asl 4 di Lavagna e trasportate in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova. Entrambi coscienti, il codice più grave è stato stabilito più che altro per la dinamica dell’incidente.

Nel pomeriggio un altro incidente aveva coinvolte due mezzi a due ruote, ma a Lavagna, sulla viabilità ordinaria. Si è trattato di uno scontro tra due scooter avvenuto in via 24 Aprile. Due persone ferite, una in codice giallo e una in rosso trasportate all’ospedale di Lavagna.