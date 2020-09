In attesa dei banchi monoposto, in una scuola genovese si fa lezione in ginocchio

Genova. Questa immagine, destinata a diventare virale sui social network, è stata scattata dall’insegnante di una classe di una primaria di primo grado – una elementare – in un quartiere di Genova.

In alcune sezioni di questa scuola, che preferiamo non citare per rispetto delle famiglie e del personale, oltre che per tutelare l’anonimato dei minori, alcune classi non hanno ancora ricevuto i banchi monoposto, ordinati da settimane, con largo anticipo, ma non arrivati in tempo per la prima campanella. Questa scuola, peraltro, è in buona compagnia, visto che circa 15 mila banchi monoposto o a rotelle sono ancora in attesa di essere consegnati, nelle scuole di Genova.

L’immagine è stata inviata alle famiglie da un’insegnante, che voleva condividere con i genitori degli alunni la loro capacità di adattamento, e il fatto che – se si vuole studiare – si può fare didattica anche “arrangiandosi”. Alcuni genitori, però, hanno inviato quell’immagine alle testate giornalistiche, tra cui la nostra.

Abbiamo chiesto conferma al dirigente scolastico di quanto accaduto e il preside, parlando di “situazione spiacevole” ha confermato che l’istituto è ancora in attesa dei banchi, per quanto riguarda alcune sezioni. Ha poi sottolineato come, però, bisognerebbe riflettere qualche istante in più, che si sia docenti o che si sia genitori, prima di inviare urbi et orbi una fotografia con il volto riconoscibile, o meno viste le mascherine, di bambini e bambine.

La classe immortalata nella foto, come altre classi di altre scuole genovesi, quest’oggi ha svolto attività didattica con orario ridotto, un paio d’ore, e non tutte sono state trascorse dai bambini seduti per terra.