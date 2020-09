Il sogno della PSA Olympia è diventato realtà: Valentina Arrighetti è una nuova giocatrice gialloblù

Genova. Le voci giravano ormai insistentemente da diverse settimane, ora è diventato ufficiale: Valentina Arrighetti è una nuova giocatrice della PSA Olympia.

Il mercato in entrata delle gialloblù voltresi si chiude col botto con l’arrivo di una giocatrice di caratura mondiale che ha vinto tutto nel corso della sua carriera. La campionessa genovese coi club vanta nel suo palmarès ben due campionati italiani, due Champions League, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. I risultati non mancano anche con la prestigiosa maglia della Nazionale italiana indossata in ben 228 circostanze: tra i successi più importanti spiccano una Coppa del Mondo, un Campionato europeo, un Gran Champions Cup, due bronzi al World Grand Prix.

Valentina torna quindi nella sua Genova sposando in pieno l’ambizioso progetto del patron Parodi ed è già a disposizione di coach Matteo Zanoni per la preparazione in vista dell’imminente campionato di Serie B1.

A dieci anni di distanza dall’ultima squadra genovese ad aver giocato in B1, la PSA Olympia si presenta ai nastri di partenza del terzo campionato nazionale da neopromossa, ma con grandi ambizioni grazie a una rosa di qualità e soprattutto a un’Arrighetti in più sotto la Lanterna.

Numerose le persone, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19, alla presentazione nella sede della Serteco Volley School in Calata Darsena: il patron Giorgio Parodi, Gianfranco Molisani, l’architetto Paola Pilotto della società Il bacaro perduto srl (catena di ristorazione), l’assessore del Comune di Genova con delega allo sport Stefano Anzalone, Pino Caviglia direttore sportivo della Polisportiva Sestri Volley (prossima new entry nel Pianeta Volley), Tiziana Piano consigliere del Comitato Territoriale Liguria Centro, l’ex pallavolista Massimo Pecorari, infine le due colonne della PSA Olympia il capitano Giulia Bilamour e il vicecapitano Silvia Antonaci.

Al settimo cielo il patron gialloblù Giorgio Parodi, artefice di questo grande exploit di mercato: “Devo ringraziare, per questo sogno diventato realtà, in particolare il dottor Gianfranco Molisani e l’architetto Paola Pilotto che con la loro azienda di ristorazione Il bacaro perduto, nota catena di ristorazione, hanno sposato il progetto Olympia e sono i veri artefici dell’accordo con Valentina”.