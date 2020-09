Comincia nel migliore dei modi il ritorno in Serie D del Sestri Levante che si impone sul Varese e incassa i primi tre punti della stagione. La squadra allenata da Ruvo parte lenta e rischia qualcosa prima su una punizione di Viscomi, che viene deviata da Scuccimarra in corner, poi intorno al 25° su angolo dell’ex Mobilio, ancora Viscomi di testa non inquadra la porta da ottima posizione.

Varese che si fa preferire, anche se in realtà tolti i due lampi i sestrini controllano bene i lombardi. La ripresa si apre con l’evento decisivo del match: Mapelli prova a rimettere lungo con le mani verso la propria difesa, Buso è rapace, ruba palla e fulmina il portiere Siaulys con un sinistro secco ed imprendibile.

I varesotti provano a rispondere con Balla, ma il suo tiro è facile per Scuccimarra. Al 52° i rossoblù sfiorano il raddoppio ancora su un errore degli ospiti. Croci ruba palla e si ritrova a tu per tu con il portiere che è bravissimo nel non cadere nelle finte e respinge con i piedi. Dieci minuti dopo ancora Croci di testa va vicino al gol, ma la sfera viene respinta dal palo. Il Varese non c’è più, le sue sfuriate non incidono sul risultato che anzi all’87° rischia di diventare più rotondo per i liguri, ma Cirrincione, dopo un’azione ubriacante sulla fascia, si vede respingere il tiro da posizione defilata.

Finisce 1-0 anche se i sestrini avrebbero potuto e forse dovuto chiuderla prima. I liguri comunque hanno soprattutto mostrato di avere una difesa solida e di essere organizzati. È presto per i resoconti, ma le premesse fanno ben sperare.

Sestri Levante-Varese 1-0 (0-0)

Marcatori: nel st Buso al 2′.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Scuccimarra; Chella, Pane, Contipelli; Cirrincione, Bianchi, Selvatico, Ferretti, Buffo; Buso (Iurato dal 49′ st), Croci (Cuneo dal 25′ st). A disposizione: Rollandi, Puricelli, Lai, Cavalli, Mazzali. All. Ruvo.

VARESE (4-2-3-1): Siaulys; Mapelli (Parpinel dal 36′ st), Simonetto, Viscomi, Petito; Snidarcig (Beak dal 30′ st), Disabato (Scampini dal 30′ st); Otele (Minaj dal 30′ st), Addiego Mobilio, Capelli; Balla (Fall al 30′ st). A disposizione: Lassi, Nicastri, Malvestiti, Romeo. All. Sassarini.

Arbitro: Casalini di Pontedera (Anelli di Padova e Papa di Chieti).

STATISTICHE – Ammonito: Buffo (S). Angoli: 4-4; fuorigioco: 4-2; tiri (in porta): 9 (6) – 5 (3); falli: 20-16; recupero: 1′ + 5′.