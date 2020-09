Busalla. In una partita amichevole disputata nella serata di ieri, il Busalla, sul campo di casa, ha avuto la meglio sul Serra Riccò. I biancoblù, che giocheranno in Eccellenza, si sono imposti per 4-1 sugli ospiti, che parteciperanno al campionato di Promozione.

Per quanto concerne il mercato, in Prima Categoria la Vecchiaudace Campomorone ha preso il difensore Andrea Raso, classe 1988, che in passato ha giocato con Corniglianese, Castel di Sangro, VirtuSestri, CulmvPolis, Cogornese e Genova Calcio.

Vecchiaudace che lo ha già schierato nella serata di ieri, quando ha partecipato alla terza edizione del Trofeo Levrero, disputato sul campo sportivo Torbella di Genova Rivarolo. La formazione di mister Migliaccio si è classificata terza, ma ha svolto comunque un buon allenamento contro due squadre di Eccellenza.

Il torneo è stato vinto dal Rapallo Rivarolese, società organizzatrice, che ha prevalso per 2 a 0 sulla Vecchiaudace Campomorone (a segno Zunino e Panepinto) e per 1 a 0 sulla Sestrese (rete di Bertuccelli, nel video). Seconda posizione per i verdestellati, vittoriosi sui biancoblù.

Alla premiazione erano presenti l’assessore allo sport Vittorio Pellerano ed il candidato al consiglio regionale Salvatore Alongi in rappresentanza del Comune di Rapallo.