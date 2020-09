Il Comune di Santa Margherita Ligure assume due agenti di polizia locale

Santa Margherita Ligure. Pubblicato, sul sito web del Comune di Santa Margherita Ligure il bando relativo a un nuovo concorso, indetto in questo caso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di due agenti di polizia locale, categoria C.

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissata per mercoledì 14 ottobre e, secondo la nuova normativa in vigore, i termini per aderire al bando sono stati dimezzati, passando da trenta a quindici giorni, partendo dalla pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

L’iscrizione andrà effettuata per via interamente telematica, mediante l’utilizzo di credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), come previsto dalle normative di legge.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere inoltre in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato. Per ottenere Spid sarà sufficiente seguire le indicazioni indicate al seguente link.

Vista la convenzione di servizi sottoscritta tra il Comune di Santa Margherita Ligure e il Comune di Chiavari, le domande dovranno essere presentate, unicamente on line, attraverso questo link.

Questo bando di concorso fa seguito, per il Comune di Santa Margherita Ligure, a quelli per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale (categoria D1), e di un posto per il profilo di operaio specializzato elettricista (categoria B3), per i quali l’iscrizione, con modalità analoghe, era scaduta lo scorso 23 settembre.