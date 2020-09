Genova. “Ma per farli evacuare, espropriare, svuotare e ridestinare ad altro fine non si poteva lasciare che venissero abitati da chi ci viveva da sempre?”. Questo interrogativo è balzato alla mente di diverse persone, da quando il Comune ha confermato in via ufficiale, qualche giorno fa, la volontà di destinare 130 appartamenti in via Porro e via Campasso, scampati alla demolizione con il ponte Morandi, ad housing sociale “silver” (per anziani) e a studentati.

Ora a far rieccheggiare quell’interrogativo in modo più forte è il comitato “Oltre il Ponte c’è”, composto in parte anche da ex sfollati, ma anche semplici cittadini di Certosa e Sampierdarena, e non solo.

“Sicuramente chi ci abitava, e ci sono ancora i mobili dentro, è stato risarcito, ma forse molti avrebbero preferito avere la possibilità di scegliere di tornare ad abitare nella propria casa, ritrovare i propri ricordi, i sacrifici, continuando a vivere, comprare nel quartiere e frequentare amicizie e conoscenze”, scrivono in un post su Facebook dal comitato.

L’operazione annunciata dal Comune, che affiderà a Spim il compito di reperire le soluzioni migliori di recupero, restauro ed efficentamento energetico (anche sfruttando gli ecobonus e i fondi Covid) e poi di gestire locazioni e vendite, secondo il comitato “Oltre il Ponte c’è” non è stata abbastanza condivisa con la popolazione. “Sarebbe opportuno un incontro con il territorio, con gli altri residenti di via Porro, le associazioni, le realtà pubbliche e private che si occupano di assistenza e i municipi, per potersi confrontare su una cosa che è fondamentale”.

Ma altri sono gli interrogativi. “Probabilmente c’è stata una falla nel progetto della demolizione: o ci si é lasciati prendere un po’ la mano, pensando di demolire tutto, o si sono sbagliati i calcoli sui palazzi limitrofi ai cantieri, altrimenti non si spiega perché avanzino 130 appartamenti, 110 in via Porro, 20 in via Campasso”.