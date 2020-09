Il Campionato d’Autunno parte con la Coppa Giorgio e Lella Gavino

Chiavari. Dopo alcuni mesi di pausa forzata, dovuta all’emergenza sanitaria a seguito della pandemia da Covid-19, riprendono le regate organizzate dallo Yacht Club Chiavari.

“Il periodo è stato ed è ancora molto difficile, ma siamo convinti che il nostro spirito di amanti della vela e di marinai possa aiutare tutti noi appassionati degli sport in mare, perché ci ha da sempre abituati a superare ogni imprevisto e ogni difficoltà senza arrenderci, con spirito creativo e con mentalità vincente – dicono i portavoce dello Yacht Club Chiavari -. Davvero abbiamo la certezza che lo sport della vela, in questo momento, sia la scelta più giusta, perché si tratta di un’attività ideale, sostenibile, salutare, praticata nella natura e a diretto contatto con il mare e l’aria aperta”.

“Ovviamente – proseguono – presteremo massima attenzione alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid-19 emanate dalla Federazione Vela nell’apposito protocollo, norme a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte del comitato organizzatore, affinché sia possibile riprendere a regatare in tutta sicurezza e tranquillità per la nostra salute. E così, dopo la positiva esperienza della scuola vela estiva, che anche quest’anno ha visto partecipare ai nostri corsi numerosissimi bambini e ragazzi, siamo pronti a riprendere anche la nostra attività di organizzazione regate”.

Il primo appuntamento è con la Coppa Giorgio e Lella Gavino, che aprirà il Campionato Vela d’Autunno Yacht Club Chiavari 2020.

La Coppa Giorgio e Lella Gavino torna alle sue origini e continua da qualche anno la tradizione del Trofeo Marina Yachting, evento velico che per quattordici anni è stato organizzato nella nostra città dallo Yacht Club Chiavari.

Questa regata, infatti, è nata in ricordo di Giorgio e Lella Gavino, amanti del mare e della vela, chiavaresi affezionati alla città e alla sua gente, anime delle Yacht Club Chiavari, di cui Giorgio è stato fondatore e più volte presidente. Ma soprattutto Giorgio e Lella hanno saputo coniugare alla perfezione le proprie due grandi passioni, il lavoro e lo sport velico, creando e portando in tutto il mondo il marchio della moda nautica italiana Marina Yachting.

La manifestazione velica, che gode del patrocinio del Comune di Chiavari e si avvale della collaborazione di Marina Chiavari e di Calata Ovest, si terrà nei giorni di sabato 19 e domenica 20 settembre.

È aperta alle imbarcazioni delle classi ORC, IRC e Crociera e consiste in un weekend di regate nello specchio acqueo del Golfo Tigullio.

Si tratterà di costiere, o percorsi a triangolo e/o a bastone, a seconda del vento, in modo da mettere alla prova con qualsiasi condizione meteo le capacità tattiche e veliche dei partecipanti.

Come tradizione verrà consegnato il Trofeo Challenge all’imbarcazione prima classificatasi in classe ORC.