La Festa dello Sport di Genova, è stata la sede per la presentazione del Bic Genova. Il presidente Marco Barbagelata ed il Ds Giulio Attardi hanno parlato delle molte attività del gruppo con la grande novità della prima squadra di calcio femminile Special in Italia. Tra i progetti dell’associazione si segnalano il Calcio, Genoa e Basket Special Team, il Minibasket a Manesseno, il Multisport e English Camp di Fontanigorda, ma anche i centri estivi, i progetti scolastici e l’AtpCamp a Sappada.

Sul palco sono saliti tutti gli atleti insieme alla gran parte dello staff tecnico che comporrà l’intero organigramma societario, per il gruppo Minibasket di Manesseno Maurizio Scicchitano (My Basket Genova) e Manrico Gianelli, per il basket Special Giovanni Magnino e Michele Troina, per l’AtpCamp Jacopo Napoli, Ilaria Fiorello e Sara Tarantini, per il gruppo calcio maschile e femminile, Andrea Bianchi, Marcello Riolfi, Camilla Lupatelli, Danilo Civardi e Luca Montecucco, il massoterapia Fabrizio Savoca, il dirigente Matteo Sacco e il Team Manager Giorgio Primicerio.

Foto 2 di 2



Tante le persone presenti a testimoniare il grande impegno del Bic Genova come il Panathlon Genova Levante con Giorgio Migone e Roberto Peretti, la FIGC Liguria con Giulio Ivaldi, Fabio Gallo e Ludovica Mantovani (Pres. Nazionale FIGC settore Femminile), la FIGC DCPS con Danilo Oppedisano e Francesco Guzzardi.

La mattina si è conclusa proprio con la presentazione delle squadre liguri partecipanti al campionato di “Quarta Categoria” della FIGC DCPS, presenti i rappresentanti del Genoa For Special, Sampdoria For Special, Spezia For Special e Insuperabili.