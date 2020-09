Il 15 settembre in anteprima a Genova il film sui migranti al confine di Ventimiglia

Genova. L’immigrazione clandestina al confine di Ventimiglia vista dagli occhi di un ragazzino di quattordici anni, una giovane universitaria che contrabbanda medicine sulla frontiera italo-francese e un bizzarro maestro di tennis americano che sogna di fare il pittore.

E’ la trama delfilm ‘Easy living – La vita facile’ ambientato in Liguria, che martedì 15 settembre a Genova al cinema Sivori sarà presentato in anteprima regionale con la partecipazione dei registi Orso e Peter Miyakawa.

Presentato al Torino Film Festival, il film è una commedia delicata e sincera che, con leggerezza, sfiora argomenti quanto mai attuali.

“Abbiamo notato spesso – dichiarano i registi in merito al film del loro esordio – in questi anni carichi di conflitti ideologici, come i film che trattano l’argomento dell’immigrazione clandestina siano quasi sempre intrisi didramma, tragedia, accuse e sensi di colpa. Indubbiamente, tuttoquesto può essere utile a rappresentare il dolore e ladifficoltà nella quale versano queste vite. Non sempre però, secondo noi, giocare sui sensi di colpa di chi guarda aiuta a creare empatia. Anzi, spesso finisce per allontanare il pubblico dal soggetto. Nel nostro film, abbiamo provato ad approcciare il tema dell’immigrazione in maniera leggermente diversa”.