I giovani di Fridays for future intervistano i candidati sui temi ambientali e accusano Toti: “Ha rifiutato di incontrarci”

Genova. Hanno voluto incontrare i candidati a loro avviso maggiormente rappresentativi in vista delle prossime regionali chiedendo la loro posizione sui temi ambientali. Così i giovani di Fridays For Future Liguria hanno voluto dare il loro contributo al dibattito in vista delle elezioni.

Le interviste sono state fatte ad agosto e ora montate, suddivise per microtemi, sul canale youtube e sugli altri sociale del movimento.

I quattro candidati individuati sono Aristide Massardo, Ferruccio Sansa, Alice Salvatore e, naturalmente, il governatore uscente Giovanni Toti che tuttavia, come spiegano gli attivisti. “si è rifiutato di confrontarsi con noi, nonostante in passato abbia più volte chiesto di presenziare alle nostre manifestazioni”.

E così nelle interviste che affrontano temi cruciali per l’ambiente come la biodiversità, economia circolare, riduzione delle emissioni e il cambiamento climatico, il riquadro video destinato alle risposte dell’attuale presidente della Regione viene sostituito con un punto interrogativo, oppure con stralci di interviste rilasciante in occasioni di conferenze stampa o trasmissioni tv. “Avendo già governato per 5 anni – spiegano nel video introduttivo i ragazzi di #fff – ha già dimostrato abbondantemente la sua politica”.

Su questo canale si possono vedere e ascoltare tutte le interviste.