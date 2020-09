Guasto alla rete idrica in via Copernico, rubinetti a secco alle spalle di San Martino

Genova. Iren Acqua comunica che a seguito di un guasto verificatosi in via Copernico, si è reso necessario interrompere la fornitura nelle seguenti vie del Comune di Genova:

-via Copernico

-via Sapeto

-via Minoretti

-via alla Costa di Chiappeto

-via Boero

-via Borzone

Lo comunica Iren. Sul posto i tecnici Ireti. Il ripristino della regolarità del servizio era previsto attorno alle ore 19, ma il lavoro si è rivelato più complicato, la previsione di ripristino è attualmente spostata attorno alle ore 22 di questa sera.

La rottura è stata provocata dal danneggiamento della tubazione da parte di una ditta terza durante l’esecuzione di lavori di scavo.