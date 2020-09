Giro dell’Appennino, prime strade chiuse: la corsa attraversa la città dalla Valpolcevera a De Ferrari

Genova. Una delle grandi classiche del ciclismo oggi colorerà con le maglie dei corridori la città di Genova. Torna il Giro dell’Appennino e attraversa, dopo il tratto in Piemonte e nella città metropolitana e i sei gran premi della Montagna – tra cui la mitica Bocchetta – la Valpolcevera, Campi, Sampierdarena e il centro fino a Boccadasse e poi a De Ferrari. Per via del passaggio e dell’organizzazione in sicurezza molte strade sono già state chiuse: così piazza De Ferrari, mentre dalle 12 sarà corso Italia a essere interdetto al traffico e aperto a pedoni e cicloamatori (fino al passaggio della gara).

Il gruppo e dove vederlo. La corsa entra nel territorio della provincia di Genova 63 chilometri dopo la partenza. Poi passo della Bocchetta, passo della Castagnola e passo dei Giovi. In base al cronoprogramma, a seconda della velocità dei ciclisti, tra le 14e39 le 15, l’ingresso nel Comune di Genova, a Pontedecimo, per poi spostarsi lungo Bolzaneto, Trasta e Campi – traguardo volante sotto al nuovo ponte Genova San Giorgio – e poi Sampierdarena, in lungomare Canepa, per salire sulla soprelevata intorno alle 14e55.

L”uscita in corso Marconi e l’attraversamento di corso Italia per arrivare per la prima volta fino a Boccadasse – tra le 15 e le 15e30 – per poi tornare in corso Italia, percorrere viale Brigate Partigiane e imboccare via XX Settembre per lo sprint sull’ultima scenografica salita, l’arrivo in piazza De Ferrari sarà tra le 15e10 e le 15e40.

A causa del passaggio del Giro dell’Appennino sono previste variazioni temporanee di percorso anche per le linee bus Amt. Quelle interessate sono le linee 17, 17/, 18, 18/, 20, 31, 35, 35/, 36, 36/, 37, 39, 40, 42, 44 e 46.

Dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze

Linee 17 e 17/

Direzione ponente: i bus, giunti in via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 18, 18/, 39 e 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 36 e 36/

Direzione ponente: i bus giunti in XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Brignole dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Brignole, riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via Diaz, effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito (piazza della Vittoria). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Diaz riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 15. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Brigata Liguria, dovranno proseguire per via Cadorna dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, via Fieschi dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria di via Fieschi, proseguiranno per via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Dalle ore 12.00 fino a cessate esigenze

Linea 31

Direzione ponente: i bus, giunti in via Cavallotti, proseguiranno per via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, via Piave, corso Italia dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Eventuali ulteriori modifiche ai percorsi bus, che dovessero rendersi necessarie contestualmente allo svolgimento della gara ciclistica, saranno gestite al momento dal personale graduato di AMT presente sul posto.